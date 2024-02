È l'autogol di Gatti, al 37' del primo tempo, l'atto decisivo di Inter-Juventus, posticipo domenicale della giornata di Serie A. Un successo chiave per i nerazzurri in ottica scudetto che manda la squadra di Inzaghi a +4 sui bianconeri con una gara ancora da recuperare per l'impegno in Supercoppa Italiana. Resta invece a 53 la Juventus che si vede avvicinare, a -4, dal Milan terzo.