Serie A, il Napoli rimonta l'Hellas Verona e vince 2-1: decide Kvaratskhelia all'87'. I partenopei agganciano la Roma

Il Napoli batte in rimonta 2-1 l'Hellas Verona e conquista tre punti fondamentali in chiave Europa. Dopo un primo tempo bloccato, gli scaligeri passano in vantaggio al 72' grazie al colpo di testa di Coppola, ma dopo 7 minuti arriva la reazione dei partenopei: al 79' va a segno l'ex Ngonge e all'87' Kvaratskhelia realizza uno strepitoso gol dalla distanza, che consegna la vittoria ai padroni di casa. Grazie a questo successo il Napoli aggancia momentaneamente la Roma a 35 punti, mentre l'Hellas Verona resta diciassettesimo a quota 18.