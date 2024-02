Serie A, Frosinone-Milan 2-3: Jovic regala la vittoria ai rossoneri

Allo Stadio Benito Stirpe il Milan batte in rimonta il Frosinone nella 23esima giornata di campionato: termina 3-2 per i rossoneri, che si portano a quota 49 punti in classifica. Al 17' sblocca la gara Giroud per il vantaggio del Milan, raggiunto al 24' dalla rete su calcio di rigore di Soulé. Nella ripresa Mazzitelli porta avanti il Frosinone, poi al 72' Gabbia sigla il pareggio. A decidere la sfida è la rete di Jovic, appena subentrato, all'81' che fissa il risultato sul 3-2 per la squadra di Pioli.