Serie A, Atalanta-Lazio 3-1: doppietta di De Ketelaere, nerazzurri al 4° posto

Al Gewiss Stadium l'Atalanta domina e batte la Lazio nella 23esima giornata di campionato: termina 3-1 per la formazione di Gasperini. Al 16' apre la sfida la rete di Pasalic, su assist di Scalvini, poi nel finale del primo tempo De Ketelaere raddoppia dal dischetto. Nella ripresa, al 76', è ancora l'ex Milan a rendersi protagonista: innescato da Scamacca, De Ketelaere sigla il 3-0 e la doppietta personale. Nel finale Immobile accorcia le distanze su calcio di rigore, ma non basta: l'Atalanta vince per 3-1.

Con questo successo i nerazzurri si portano al 4° posto a quota 39 punti in classifica, a +4 sulla Roma che domani affronterà il Cagliari, mentre la squadra di Sarri resta a 34. Sia Atalanta sia Lazio hanno una partita da recuperare.