Sassuolo, Dionisi: "Kumbulla? Spero torni in campo prossima settimana o quella dopo"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati il tecnico dei neroverdi si è soffermato sulle condizioni fisiche di Marash Kumbulla, trasferitosi nell'ultimo giorno di mercato proprio al Sassuolo in prestito fino al 30 giugno. Ecco le sue parole: "È arrivato ieri direttamente da Milano. Ha fatto la prima parte con noi e così farà anche la prossima settimana, sperando che torni in campo la prossima o quella dopo. Lui è alla fine di un percorso, ora lo rimetteremo in gruppo giorno per giorno, domani non sarà della partita".

L'arrivo di Kumbulla e la permanenza di Ferrari la portano ad avere 5 difensori: era una sua richiesta anche in vista di un potenziale passaggio sistematico alla difesa a 3?

"Un difensore in più era nelle idee. A breve Kumbulla sarà a disposizione, è un ragazzo giusto, ha già dimostrato e ha grandi motivazioni. Poi sarà il campo a dare il verdetto".