Roma-Cagliari, l'Olimpico ricorda Losi: "455 presenze da core de Roma" (FOTO E VIDEO)

Lo Stadio Olimpico ricorda 'Core de Roma'. Prima di Roma-Cagliari, infatti, i romanisti hanno omaggiato lo storico capitano Giacomo Losi, scomparso ieri all'età di 88 anni, con un lungo e sfrociante applauso mentre sui maxishermi passavano le sue immagini più significative. "Nascondevi i dolori pur di giocare, 455 presenze da core de Roma... addio Giacomino capitano per Sempre!": questo inoltre lo striscione della la Curva Sud in suo omaggio. Ma sono molti gli striscioni apparsi all'Olimpico. Da "Cuore, grinta e quella Coppa in mano, ciao Losi nostro Capitano", a "Per sempre core de roma"