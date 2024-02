ROMA-CAGLIARI: la formazione UFFICIALE. Bove out, a sinistra c'è Angeliño. Squadra all'Olimpico (VIDEO)

Alle 20:45 la Roma ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri. Sarà la terza gara agli ordini di mister Daniele De Rossi, con i giallorossi alla ricerca di tre punti importanti per migliorare la classifica e per spostarsi al quinto posto solitario. Davanti a Rui Patricio, De Rossi sceglie la linea a 4 composta da Karsdorp, Mancini, Llorente e Angeliño, oggi all'esordio con la maglia giallorossa. In mezzo al campo out Bove, il tecnico schiera Cristante, Paredes e Pellegrini. Davanti confermati Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Svilar, Celik, Zalewski, Pagano, Kristensen, Bove, Pisilli, Renato Sanches, Joao Costa, Baldanzi, Oliveras, Aouar.

All.: De Rossi.

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Petagna.

A disp.: Radunovic, Aresti, Obert, Azzi, Di Pardo, Deiola, Pavoletti, Lapadula, Hatzidiakos, Gaetano, Luvumbo.

All.: Ranieri.

ARBITRO: Marcenaro. ASSISTENTI: Valeriani - Pagliardini. IV UOMO: Rapuano. VAR: Abisso. AVAR: Aureliano.

PREPARTITA

