Roma-Cagliari, i convocati di De Rossi: prima per Angeliño e Baldanzi. Torna Renato Sanches, out Spinazzola

Alle 20:45 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri. Il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista dei giocatori convocati per la partita di questa.

Ecco la lista dei convocati di mister De Rossi per la trasferta con la Salernitana.

Rui Patricio

Boer

Svilar

Karsdorp

Huijsen

Llorente

Celik

Mancini

Angelino

Cristante

Pellegrini

Paredes

Sanches

Aouar

Baldanzi

Kristensen

Bove

Zalewski

Pagano

Pisilli

Joao Costa

Dybala

Lukaku

El Shaarawy

