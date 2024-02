Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro - fa sapere l'Inter in una nota - risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni ma il centrocampista è in forte dubbio per la sfida con la Roma di sabato prossimo.