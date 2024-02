Inter, Inzaghi salta la Roma per squalifica: "Ammonizione pesante, sono molto arrabbiato. Frattesi? Speriamo di riaverlo per sabato"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 1-0 nel big match contro la Juventus e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua ammonizione, che gli è costata la squalifica in vista della sfida di sabato contro la Roma, e sull'infortunio di Davide Frattesi. Il centrocampista non è al meglio ed è in dubbio per la sfida contro i giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto è arrabbiato per quel giallo?

"Tantissimo. Spesso è stato meritato, stasera no: era un Derby d'Italia, una partita così sentita, i giocatori in campo sono stati correttissimi e noi abbiamo cercato sempre di far lavorare bene tutti. Purtroppo sono uscito dall'area tecnica, è un'ammonizione pesante: mi dispiace e meglio a me che a uno dei miei giocatori, ma pensare di non essere sabato in panchina è una piccola amarezza ma è già capitato in passato".

Come stanno Dimarco e Frattesi?

"Per Dimarco penso sia solo un crampo, niente di preoccupante. Frattesi, invece, non era disponibile: ieri nella rifinitura ha avuto un indolenzimento, stamattina ha fatto la rifinitura ma abbiamo parlato con i medici e non era il caso di rischiarlo. Speriamo di averlo a Roma".