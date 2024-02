Giudice Sportivo: 11esimo cartellino giallo per Paredes. Restano diffidati Pellegrini, Llorente e Kristensen. Inzaghi salta Roma-Inter

Dopo la 23esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, c'è da segnalare solamente l'undicesimo cartellino giallo rimediato da Leandro Paredes.

Restano diffidati Lorenzo Pellegrini, Diego Llorente e Rasmus Kristensen.

Squalificato, invece, Simone Inzaghi: l'allenatore dell'Inter non sarà in panchina nel big match di sabato contro la Roma in seguito all'ammonizione ricevuta contro la Juventus.

(legaseriea.it)

