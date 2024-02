Frosinone, Di Francesco: "Spero di avere Bonifazi contro la Roma"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone ed ex della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa allo stadio Benito Stirpe di Frosinone in vista del match contro il Milan, spendendo parole anche riguardo la partita contro la Roma in programma il 18 febbraio, nella quale si augura di avere disponibili alcuni suoi giocatori attualmente infortunati: “Zortea ha avuto uno stiramento sul flessore, tornerà dopo la Fiorentina spero mentre Bonifazi ha un dolore al ginocchio. Spero di riaverlo anche lui con la Roma. Detto questo che i calciatori quando si fermano devono poi ritrovare anche la condizione fisica. E’ un peccato ma cerchiamo di lavorare con quelli che abbiamo”.