Fiorentina, Italiano: "Belotti deve conoscere il mondo Fiorentina, ma è un giocatore importante e ci darà tantissimo"

DAZN - Al termine di Lecce-Fiorentina, gara vinta all'ultimo respiro dai pugliesi per 3-2, il tecnico dei Viola Vincenzo Italiano ha parlato ai cronisti dell'emittente televisiva. Ecco le sue dichiarazioni:

"Due punte? Oggi eravamo in svantaggio e non mi era piaciuto il primo tempo. Dovevamo presentarci con un altro atteggiamento offensivo. Credo che Belotti sia entrato bene. Quattro minuti di follia non ci permettono di gioire. Belotti ha fatto un solo allenamento, deve conoscere il mondo Fiorentina. Deve trovare l’intesa con i compagni ma è un giocatore importante. Ci darà tantissimo”.