Il nuovo acquisto del Cagliari Yerry Mina, difensore colombiano ex Fiorentina, si è presentato oggi in conferenza stampa, commentando anche la partita contro la Roma in programma lunedì. Alla domanda se fosse preoccupato di affrontare un grande attaccante come Lukaku, Mina ha risposto così: "Credo che sarà Lukaku a doversi preoccupare di noi. Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l'ora di sfidarlo, non ho paura. Faremo di tutto per vincere".