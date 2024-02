Cagliari: personalizzato per Sulemana, primo allenamento per Yerry Mina. Domani alle 13 la conferenza di Ranieri

Prosegue la preparazione del Cagliari al CRAI Sport Center in vista della sfida contro la Roma in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico. Oggi la squadra è stata divisa in due i gruppi di lavoro: i calciatori che hanno giocato in amichevole ieri hanno svolto un lavoro di recupero in palestra, per gli altri esercizi di attivazione in campo e circuiti dedicati alla tecnica. Personalizzato per Sulemana, primo allenamento in rossoblù per il neo acquisto Yerry Mina.

Domani dopo la seduta mattutina, l'allenatore Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa alle 13,00.

