Cagliari, i convocati di Ranieri: presenti Mina e Gaetano, rientra anche Luvumbo (FOTO)

Alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la 23esima giornata di campionato e in programma domani sera all'Olimpico, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha diramato la lista dei 23 convocati: prima convocazione per i neo acquisti Yerry Mina e Gianluca Gaetano. Tra i chiamati torna a disposizione anche Zito Luvumbo che, conclusa la Coppa d’Africa, è rientrato alla base e si è allenato questa mattina con la squadra.

La lista completa:

