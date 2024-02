Cagliari, amichevole col Pirri: termina 14-0

In vista della sfida di campionato contro la Roma, in programma lunedì sera all'Olimpico, oggi il Cagliari ha disputato un'amichevole davanti ai propri tifosi sul Campo 1 del CRAI Sport Center di Assemini. Il test contro il Pirri è terminato 14-0 per la formazione di Claudio Ranieri: cinque reti di Petagna, tre di Lapadula, doppiette di Viola e Deiola, infine gol di Augello e un’autorete.

Ranieri ha schierato inizialmente Scuffet trai pali, il terzetto difensivo composto da Hatzidiakos, Wieteska e Obert. Sugli esterni spazio a Di Pardo ed Augello, mentre in mediana il tecnico ha scelto Prati, Deiola, Viola. In attacco Petagna-Lapadula.

(cagliaricalcio.com)

