VIDEO - Mourinho sull'assenza di Dybala: "Senza di lui siamo una squadra diversa. Non abbiamo le alternative che hanno Guardiola, Pochettino o Klopp"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati lo Special One si è soffermato sull'assenza di Paulo Dybala e sulle difficoltà della squadra senza di lui. Ecco le sue parole: "Trovare soluzioni per giocare senza Dybala non è esattamente lo stesso che per Guardiola trovare soluzioni quando non gioca Haaland, perché ha Alvarez. Pochettino se non ha Sterling ha Mudryk, Klopp se non ha Luis Diaz gioca Jota e quando non gioca lui c'è Darwin. Non è lo stesso. Ripeto: non sto incolpando nessuno, incolpo solo chi non capisce. La Roma vive una situazione dal punto di vista del Settlement Agreement che impone grandi limitazioni e questo si vede nel campo, durante la stagione nelle difficoltà quando ci sono problemi. Non c'è modo di nasconderlo. La Roma ha fatto uno sforzo economico per avere Smalling e non ce l'ha e non può averne un altro. La Roma ha fatto uno sforzo economico per avere Renato Sanches, ma non c'è e non possiamo averne due, perché i paletti del FFP non ti permettono di avere un altro come lui. Dybala è un giocatore veramente speciale che negli ultimi anni ha giocato in una squadra che aveva giocatori speciali come lui. Qui è un giocatore che non è sostituibile. Contro la Fiorentina sembrava una partita da 3-0 dopo 20', senza siamo andati in difficoltà. Non è Belotti che fa connessione, non è El Shaarawy, non è Joao Costa, che sarà convocato, ma non ha la qualità di Paulo per fare quella connessione lì. Se qualcuno non vuole capire che senza Dybala la Roma è una squadra diversa non posso dire altro".