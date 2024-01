Udinese-Milan 2-3: decide Okafor nel recupero

Vittoria in trasferta per il Milan: i rossoneri vincono per 3-2 in casa dell'Udinese nella 21esima giornata di campionato. Al 31' Loftus-Cheek porta in vantaggio il Milan prima dell'episodio dei cori razzisti verso Maignan. Al 42' arriva il pareggio dei padroni di casa con un grande gol di Samardzic. Nella ripresa, al 62', Thauvin ribalta il match e firma il 2-1 dell'Udinese. Ma nel finale Jovic pareggia e Okafor in pieno recupero sigla il 3-2 per la rimonta del Milan, che si porta a quota 45 punti. L'Udinese resta a 18.