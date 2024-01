Preoccupazione in casa Lazio per le sorti di Zaccagni. L'esterno biancoceleste ha chiesto il cambio al 68' per un problema fisico e al suo posto è entrato Pedro. L'ex Verona è uscito dal campo dolorante e il pensiero automaticamente va al Derby di Coppa Italia di mercoledì pomeriggio. Da valutare le sue condizioni.