Trigoria: domani alle 11 la conferenza stampa di Mourinho

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà il Milan nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a riscattare la sconfitta ottenuta nel derby e proveranno a sbancare San Siro per rilanciarsi in campionato. Alla vigilia della sfida contro i rossoneri tornerà a parlare anche José Mourinho, il quale interverrà direttamente dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per rispondere alle domande dei cronisti: appuntamento domani alle ore 11.