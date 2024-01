Serie A, Udinese-Lazio 1-2: Vecino regala tre punti a Sarri. Torino-Napoli 3-0: crollano gli azzurri

Altre due gare della 19esima giornata di Serie A sono storia e si tratta delle due partite delle 15:00. In una si affrontavano Udinese e Lazio, nell'altra Torino e Napoli. Hanno vinto con il brivido i ragazzi di Sarri: dopo il vantaggio firmato Luca Pellegrini era arrivato il pareggio di Walace sugli svilupppi di una punizione. Il match winner è stato Vecino, che al 76' ha spedito la palla in rete dopo un assist di Felipe Anderson. I biancocelesti hanno così superato la Roma in attesa della gara di questa sera dei giallorossi. Crolla invece il Napoli di Mazzarri: pesante 3-0 subito in casa del Torino. I granata hanno vinto meritando ampiamente e hanno dilagato dopo il rosso ricevuto da Mazzocchi (dopo 4' dal suo esordio): in gol Sanabria, Vlasic e Buongiorno.