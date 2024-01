Roma e Atalanta scenderanno in campo domani sera col 4° posto rimasto a distanza immutata. In serata, infatti, il Sassuolo ha vinto 1-0 con la Fiorentina grazie alla rete in avvio di Pinamonti. Così la squadra di Italiano resta ferma a 33 punti, al quarto posto, un punto sopra il Bologna che ieri non è andato oltre l'1-1 col Genoa.