Serie A, Salernitana-Juventus 1-2: vittoria in rimonta per i bianconeri, decide Vlahovic

A Salerno la Juventus vince in rimonta 2-1, nella 19esima giornata di campionato, contro la formazione di Filippo Inzaghi e sale a quota 46 punti in classifica, a -2 dall'Inter capolista. Al 39' la Salernitana si porta in vantaggio grazie alla rete di Maggiore, espulso per somma di ammonizioni nel corso della ripresa. Al 65', con la Salernitana in 10, Iling Junior sigla il pari, prima del gol di testa di Vlahovic nel finale che regala i tre punti alla squadra di Allegri.