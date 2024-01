Dopo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, Lazio e Napoli tornano in campo in campionato: allo Stadio Olimpico la sfida valida per la 22esima giornata di campionato termina 0-0. Con questo risultato il Napoli si porta a 32 punti, come la Roma che domani sera affronterà la Salernitana, mentre la Lazio sale a 34. Sia la squadra di Sarri sia quella di Mazzarri devono ancora disputare il 21° turno, rimandato a causa della Supercoppa.