Serie A, Napoli-Salernitana 2-1: Rrahmani salva Mazzarri al 96', i partenopei salgono al sesto posto. 0-0 tra Genoa e Torino

Nel pomeriggio odierno sono andate in scena le prime partite valide per la ventesima giornata di Serie A e la notizia più grande arriva dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: il Napoli è riuscito a imporsi in extremis sulla Salernitana per 2-1 grazie alla rete di Rrahmani al minuto 96. I partenopei erano passati in svantaggio al 29' a causa del super gol di Candreva, ma avevano pareggiato i conti nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo grazie al rigore di Politano. Nella ripresa gli uomini di Mazzarri hanno collezionato varie occasioni, ma si sono infrante sul muro dei granata fino al minuto 96, quando Rrahmani ha messo a segno in mischia il gol del clamoroso 2-1. Con questo risultato il Napoli sale al sesto posto in classifica a quota 31 punti e scavalca in un colpo solo Roma, Lazio e Atalanta, mentre la Salernitana resta ultima a 12 punti.

Termina a reti bianche, invece, la sfida tra Genoa e Torino: con questo 0-0 il Grifone si piazza in dodicesima posizione con 22 punti, mente i granata salgono a quota 28 e si portano a -1 dalla Roma.