Serie A, Monza-Sassuolo 1-0: decide Colpani. 1-1 tra Verona e Frosinone

La 22esima giornata di campionato prosegue con due sfide in scena nel pomeriggio: il Monza vince in casa contro il Sassuolo per 1-0, al Bentegodi fra Verona e Frosinone termina in parità.

All'U-Power Stadium la squadra di Palladino batte il Sassuolo grazie alla rete di Colpani al 31'. C'è da segnalare, inoltre, che la partita è stata interrotta per qualche minuto intorno al 60' poiché un tifoso della squadra ospite è caduto dal parapetto del settore e sono stati necessari i soccorsi. Sull'altro campo termina 1-1: il Verona passa in vantaggio nel finale del primo tempo con Suslov, poi al 58' Kaio Jorge ristabilisce la parità.