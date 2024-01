Serie A, Milan-Bologna 2-2: Orsolini pareggia dal dischetto nel recupero

Milan e Bologna pareggiano nell'anticipo serale della 22esima giornata di campionato: a San Siro termina 2-2. Al 29' gli ospiti sbloccano la gara grazie alla rete di Zirkzee, poi Giroud sbaglia il calcio di rigore per il pareggio e nel finale della prima frazione di gioco Loftus-Cheek ristabilisce la parità. Nella ripresa il Milan fallisce un'altra occasione dal dischetto con Theo Hernandez e all'83' Loftus-Cheek di testa batte ancora Skorupski per il 2-1 dei rossoneri. Ma nel recupero l'arbitro Massa concede un penalty al Bologna con l'ausilio del Var: Orsolini non sbaglia e fissa il risultato sul 2-2.

Il Milan si porta a 46 punti in classifica e il Bologna raggiunge quota 33, a +1 sulla Roma che lunedì affronterà la Salernitana.