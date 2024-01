Serie A, Juventus-Empoli 1-1: Baldanzi risponde a Vlahovic. Bianconeri in 10 dal 18'

All'Allianz Stadium l'Empoli ferma la Juventus: termina 1-1 la sfida valida per la 22esima giornata di campionato. Al 18' i bianconeri restano in 10 per l'espulsione di Milik e, dopo un primo tempo terminato senza reti, sbloccano la gara grazie al gol del vantaggio di Vlahovic al 50'. Nella ripresa Nicola inserisce anche Tommaso Baldanzi, accostato alla Roma sul mercato, che si rende protagonista al 70' della rete, dalla distanza e col destro, che vale il pareggio. Con questo risultato la Juventus si porta a 53 punti, in attesa della gara dell'Inter, e l'Empoli a 17.