Prosegue la 19esima giornata di campionato, l'ultimo turno del girone d'andata, con il pareggio tra Lecce e Cagliari: allo Stadio Via del Mare termina 1-1. La formazione di casa passa in vantaggio al 31' grazie alla rete di Gendrey, ma nella ripresa, al 68', il gol di Oristanio ristabilisce la parità e chiude la sfida. Con questo risultato il Lecce si porta a quota 21 in classifica, il Cagliari a 15.