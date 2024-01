Vittoria sofferta per l'Inter, che batte 2-1 il Verona solo nel finale di gara. Nerazzurri avanti dopo 13 minuti con Lautaro Martinez, ma gli scaligeri la pareggiano nella ripresa con Henry. Decisivo per la squadra di Inzaghi un gol di Frattesi al minuto 94' che regala i 3 punti all'Inter. Poco dopo il Verona fallisce anche un calcio di rigore. Un successo che proietta i nerazzurri a +5 dalla Juve con una gara in più.