Serie A, Genoa-Lecce 2-1: Retegui ed Ekuban rispondono a Krstovic e completano la rimonta dei liguri

Grande vittoria del Genoa, che batte 2-1 il Lecce in rimonta e sale a 28 punti in classifica. Nel primo tempo i salentini sbagliano un rigore con Krstovic, il quale si fa ipnotizzare da Martinez. L'attaccante ha però modo di rifarsi e al 31' porta in vantaggio gli ospiti con un tiro (deviato) dalla distanza. Nella ripresa è un altro Genoa: gli uomini di Gilardino vanno subito vicino al pari con Malinovskyi, che colpisce il palo, e poi ribaltano il risultato dal 70' al 76' grazie a Retegui e alla rovesciata di Ekuban. I liguri vincono 2-1 e salgono così all'undicesimo posto in classifica, mentre il Lecce resta quattordicesimo a quota 21 punti.