Vittoria esterna per il Monza di Palladino, oggi in tribuna poiché squalificato: allo Stadio Stirpe batte 3-2 il Frosinone nella 19esima giornata di campionato. Al 18' apre la sfida la rete di Dany Mota, poi Carboni raddoppia e l'autogol di Soulé porta la gara sul 3-0 per gli ospiti. Nel corso della ripresa Harroui e Soulé, dal dischetto, accorciano le distanze ma non basta alla formazione di Di Francesco. Con questa vittoria il Monza sale a 25 punti in classifica, il Frosinone resta a 19.