Serie A, Fiorentina-Udinese 2-2: Nzola su rigore regala un punto a Italiano

Il quarto posto aspetta la Roma. Dopo la sconfitta di oggi pomeriggio del Bologna in casa del Cagliari, arriva il pareggio della Fiorentina, fermata sul 2-2 in casa dall'Udinese. erano passati in vantaggio i friulani con Lovric, al 55' Beltràn aveva pareggiato i conti. Il gol di Thauvin al 73' sembrava aver sbilanciato il match in favore dei ragazzi di Cioffi, ma all'87' è arrivato un rigore per la Fiorentina, che Nzola ha trasformato.