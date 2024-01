L'Inter supera la Fiorentina per 1-0 e si riprende la vetta dopo il pareggio di ieri della Juventus. In più, i nerazzurri dovranno recuperare una partita per l'impegno in Supercoppa Italiana della scorsa settimana. La rete decisiva porta la firma di Lautaro Martinez, al 14'. Nel secondo tempo rigore parato da Sommer a Gonzalez.

Viola che restano dunque fermi a 34, anche se con una partita in meno anche loro. Domani la Roma può sorpassare la Fiorentina in caso di successo.