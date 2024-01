Serie A, Casini: "Anche nel prossimo campionato ci sarà una giornata vicino capodanno"

RADIO RAI - Serie A in campo a fine anno come la Premier League. Sarà ripetuta nei prossimi anni? ''Si già per il calendario 2024-2025, che abbiamo approvato in Consiglio, è prevista la partita di fine anno o comunque un turno, neanche natalizio perché in realtà è più verso la fine dell'anno, ma bisogna dire due cose: la prima è che gli spazi in calendario sono sempre più ristretti, perché aumentano le competizioni, aumentano le finestre delle nazionali e delle partite europee, e quindi davvero quando si va a fare il calendario i margini di scelta sono minimi e si ritiene, anche preferibile, e questa è la seconda cosa, un turno magari domenicale, durante la pausa natalizia, invece di inserire un'ulteriore turno infrasettimanale durante il campionato''. Lo ha detto Lorenzo Casini Presidente della lega calcio di Serie A, intervistato da Emilio Mancuso.