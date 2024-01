Serie A, Cagliari-Torino 1-2: granata a tre punti dal quarto posto

Termina con la vittoria del Torino sul Cagliari il primo anticipo della ventiduesima giornata di campionato. Alle 20.45 le due squadre si sono sfidate alla Unipol Domus. A portare in vantaggio la squadra di Juric ci ha pensato Duvan Zapata su assist di Bellanova. Raddoppio granata firmato Ricci. Al 77’ Viola tenta di riaprire la partita segnando la rete del 2-1. Niente da fare per gli isolani, al 92’ Pellegri cerca di chiuderl e fa il 3-1 che però viene annullato per fuorigioco. Termina 2-1 per gli ospiti. Con questo risultato la squadra di Ranieri resta ferma in fondo alla classifica, il Torino invece sale a 31 punti al decimo posto momentaneamente a pari punti col Napoli.