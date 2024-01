Serie A, Atalanta-Udinese 2-0: Miranchuk e Scamacca lanciano la Dea momentaneamente al quarto posto

L'Atalanta non sbaglia e batte 2-0 l'Udinese nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. La Dea ha chiuso il discorso già nel primo tempo mettendo a segno entrambe le reti: al 25' Miranchuk ha sbloccato la partita e al 46' è arrivato il raddoppio di Scamacca. Grazie a questa vittoria i bergamaschi salgono momentaneamente al quarto posto in classifica con 36 punti, mentre i friulani restano sedicesimi a quota 18.