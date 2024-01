Serie A, Atalanta-Frosinone 5-0: nerazzurri a un punto dalla zona Champions

Lunedì di Serie A con il posticipo tra Atalanta e Fiorentina che alle 20.45 si sono sfidate nella gara valida per la ventesima giornata. Parte subito forte la Dea che al minuto 8' si porta in vantaggio con il gol firmato Koopmeiners su rigore. Continuano a spingere i nerazzurri con Ederson che al 13' segna la rete del 2-0. Arriva subito il tris dell'Atalanta con De Ketelaere al 14'. E' dominio nerazzurro, poche le occasioni per i Canarini. Il poker lo serve Zappacosta che al minuto 83 segna su assist di Pasalic. Chiude il match il gol di Holm al 90'. L'Atalanta aggancia di nuovo il quinto posto a pari punti con la Lazio con 33 punti, il Frosinone resta a 19.