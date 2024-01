Salernitana-Roma, i convocati di Inzaghi: out Dia, Pirola e Fazio. C'è Kastanos

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Salernitana e Roma, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita odierna e il tecnico dei campani non potrà contare su Dia, Pirola e l'ex Fazio, assenti per infortunio. Presente, invece, Kastanos.