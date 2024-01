Roma-Verona, i convocati di De Rossi: c'è Dybala, out Sanches

Per la prima volta Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani alle ore 18 contro il Verona. Sarà regolarmente della partita Paulo Dybala, che in settimana ha sempre lavorato con il gruppo. Out, invece, Renato Sanches e Kumbulla oltre ai lungo degenti Smalling e Abraham e agli squalificati Mancini e Cristante.

Questa la lista completa: