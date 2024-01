E' stata diramata dall'Hellas Verona la lista ufficiale dei convocati di domani per la gara contro la Roma in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Saranno fuori per squalifica Coppola, Duda e Lazovic oltre a Doig e Ngonge a causa delle loro cessioni a Sassuolo e Napoli.

La lista completa:

Montipò

Amione

Henry

Djuric

Cruz

Chiesa

Saponara

Magnani

Serdar

Dawidowicz

Suslov

Cabal

Perilli

Charlys

Tchatchoua

Calabrese

Mboula

Cisse

Folorunsho

Bonazzoli

(hellasverona.it)

