Roma-Hellas Verona, striscione per De Rossi: pollice in su e sigla "DDR" (FOTO)

Oggi alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A. C'è enorme attesa in casa giallorossa infatti si tratta della prima partita di Daniele De Rossi da allenatore dei giallorossi. Nonostante i sentimenti dei tifosi presenti allo stadio siano contrastanti (fischi e contestazione contro squadra e Friedkin), non manca ovviamente il supporto a Daniele De Rossi: "DDR", lo striscione con un'immagine di un pollice in su presente in Monte Mario.