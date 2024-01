Roma-Hellas Verona, retroscena infortunio Dybala: "Mi fa male" e nervosismo in panchina (VIDEO)

Paulo Dybala non è al meglio e nell'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona ha abbandonato il campo al 57' per un problema fisico. Come rivelato dalle telecamere di DAZN, l'attaccante argentino ha provato a fare un po' di stretching al flessore prima del cambio e successivamente è uscito sconsolato dal terreno di gioco. Dopo essersi seduto in panchina, il calciatore era molto nervoso e ha scagliato un oggetto per terra: "Mi fa male", il commento della 'Joya' a un componente della panchina.