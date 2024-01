Roma-Hellas Verona: problema al ginocchio sinistro per Pellegrini. Fasciatura per il capitano

Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Verona nella 21esima giornata di campionato nel giorno dell'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa: all'intervallo i giallorossi sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. Il capitano giallorosso, però, ha accusato un problema al ginocchio sinistro dopo uno scontro nel finale della prima frazione di gioco: a Pellegrini è stata applicata una vistosa fasciatura. Il 7 giallorosso è tornato in campo nella ripresa.