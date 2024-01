Roma-Hellas Verona: insulti all'arrivo del pullman all'Olimpico. Fischi per la squadra, si salvano Dybala, Lukaku, Bove ed El Shaarawy. Ovazione e cori per De Rossi (VIDEO)

Oggi alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A. C'è aria di contestazione in casa giallorossa infatti oltre allo striscione contro i Friedkin esposto a Piazza Mancini, i tifosi hanno iniziato a insultare la squadra nel momento in cui il pullman è arrivato allo Stadio Olimpico (sul quale erano presenti anche i Dan e Ryan Friedkin). Fischi, invece, per Chris Smalling: il difensore centrale è stato inquadrato dai maxischermi dello stadio mentre scendeva dal pullman e i tifosi non hanno gradito.

Anche durante il riscaldamento la scena si è ripetuta: sia al momento dell'ingresso dei portieri sia all'entrata della squadra i tifosi giallorossi hanno iniziato a fischiare. Solamente una piccola parte della Curva Sud ha intonato qualche coro. A 20 minuti dall'inizio della partita c'erano ampi spazi vuoti sugli spalti: i fischi sono continuati anche all'uscita dal campo dei giocatori, mentre una piccola porzione della Curva Sud lancia il coro "