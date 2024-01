Roma-Hellas Verona: discussione De Rossi con la panchina gialloblù

All'Olimpico la Roma affronta il Verona nella 21esima giornata di campionato ed è in vantaggio per 2-0, maturato nel primo tempo, grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. Nella ripresa, al 63', il direttore di gara Sacchi viene richiamato all'on field review dal Var per un tocco col braccio di Diego Llorente in area: per l'arbitro è rigore, ma Djuric dal dischetto manda alto. Nel frattempo, nasce una discussione tra Daniele De Rossi, oggi all'esordio da allenatore della Roma, e la panchina di Baroni.