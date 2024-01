Roma-Atalanta, Mourinho espulso nel finale per proteste: salterà il Milan. Cori di supporto dei tifosi all'Olimpico

Nel finale del posticipo tra Roma e Atalanta, terminato con il risultato di 1-1, l'arbitro Aureliano ha estratto il cartellino rosso nei confronti di José Mourinho (già ammonito nel primo tempo) per proteste, dopo un mancato fallo concesso ai giallorossi. Il portoghese è rimasto inizialmente in panchina e non ha guardato in faccia l'arbitro, salvo poi uscire qualche secondo dopo ricevendo nel frattempo cori di supporto da parte dei tifosi presenti all'Olimpico. Il portoghese, dunque, salterà il prossimo turno di campionato in casa del Milan.