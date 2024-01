La passione di Mourinho per Roma e la Roma è ormai cosa nota, e questa sera il tecnico portoghese l'ha ulteriormente rimarcata. Prima del fischio d'inizio di Roma-Atalanta, posticipo della 19° giornata, lo Special One è rimasto in panchina a cantare l'inno giallorosso insieme ai tifosi, entrando così ancor più in sintonia con il proprio pubblico.