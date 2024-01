Monza-Sassuolo: tifoso neroverde cade dal parapetto del settore ospiti. Partita interrotta per qualche minuto

All'U-Power Stadium il Monza affronta il Sassuolo nella 22esima giornata di campionato. Intorno al 60', però, la partita è stata interrotta per qualche minuto con la squadra di Raffaele Palladino in vantaggio per 1-0: un tifoso del Sassuolo, infatti, è caduto dal parapetto del settore ospiti ed è stato necessario l'immediato intervento dei soccorsi. Dopo circa 5' la gara è ripresa regolarmente. Lo riporta il giornalista di Dazn Federico Sala.

A #Monza partita interrotta, un tifoso del Sassuolo è caduto dal parapetto del settore ospiti.#MonzaSassuolo #dazn — Federico Sala (@Federicosala92) January 28, 2024